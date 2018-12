Cidades Jovem é morta a facadas em escola no Novo Gama Fernanda Carvalho Xavier, de 21 anos, trabalhava como babá e teria ido buscar uma criança quando foi atacada

Uma jovem de 21 anos foi morta a facadas dentro de uma escola, na tarde desta segunda-feira (3), em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. Fernanda Carvalho Xavier, de 21 anos, trabalhava como babá e teria ido buscar uma criança. Ela foi atingida com diversos golpes e não resistiu. A irmã da vítima tentou impedir, mas também foi esfaqueada e socorrida no local. O...