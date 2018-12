Vida Urbana Jovem é executado a tiros no bairro Capuava, em Goiânia A vítima foi atingida no rosto, nos braços, nas pernas e no tórax, informou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências

Um jovem de 20 anos foi morto com vários tiros, na tarde deste sábado (29), na Alameda das Mansões, no bairro Capuava, em Goiânia. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu), a vítima foi baleada no rosto, nos braços, nas pernas e no tórax. O suspeito de cometer o homicídio fugiu do local. A Polícia Militar (PM) enviou equipe para o local, que is...