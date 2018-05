Cidades Jovem é encontrado morto dentro do carro no Parque Oeste Industrial, em Goiânia Polícia Militar foi acionada após uma pessoa ouvir os tiros

Zaqueu Candido da Silva Junior, de 21 anos, foi encontrado morto, na noite desta quinta-feira (17), dentro de um carro na Rua dos Industriais, no Parque Oeste Industrial, em Goiânia. Segundo a Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH), uma pessoa não identificada acionou a Polícia Militar após escutar os disparos. De acordo com os registros no sistema de polícia, Z...