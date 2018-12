Vida Urbana Jornalistas são agredidos durante chegada de João de Deus em casa de Abadiânia Fatos ocorreram durante a chegada e a saída do líder espiritual à Casa Dom Inácio de Loyola

Repórteres de veículos de comunicação de diferentes partes do Brasil foram agredidos no momento da chegada e saída do médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. Seguranças, funcionários e voluntários da Casa fizeram uma espécie de cordão de isolamento em volta do médium, empurrando repórteres na tentativa de impedir que os profissionais posicionass...