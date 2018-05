Cidades Jornalista Alberto Dines morre aos 86 anos Ele estava internado no Hospital Albert Einstein há dez dias; causa da morte ainda não foi revelada

O jornalista Alberto Dines, fundador do Observatório da Imprensa, morreu nesta terça-feira, 22, aos 86 anos, em São Paulo. Ele estava internado há dez dias no Hospital Albert Einstein, no Morumbi (zona sul). O hospital informou que o falecimento ocorreu às 7h15m, sem revelar o motivo. Em nota, o Observatório da Imprensa lamentou o ocorrido. "É com profunda tr...