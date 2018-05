Cidades Jornada da Cidadania inicia com atendimentos gratuitos em Goiânia Jornal O Popular tem espaço personalizado no evento

A 5ª edição da Jornada da Cidadania começa nesta quinta-feira (24) e segue até sábado (26), no Centro de Convenções PUC, no Jardim Mariliza, em Goiânia, com uma programação extensa de serviços de saúde, beleza, jurídicos e minicursos gratuitos. No mesmo período, a visita ao Memorial do Cerrado também é de graça. No local, a população ainda terá&n...