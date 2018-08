Cidades Jogador é morto em ação da polícia após frentista confundir tacos de sinuca com armas Frentista confundiu tacos com armas e acionou a polícia, que atirou contra o grupo de jogadores

O jogador de sinuca José Messias Guedes de Oliveira morreu na noite de terça-feira (1º), ao ser atingido no abdômen durante uma ação policial em Campos Sales, no Ceará. Outras três pessoas estavam no mesmo carro, sendo que duas ficaram feridas com tiro de raspão e estilhaços de vidro, mas estão bem. O grupo saiu de Patos (PB), e seguiam para São Luiz (MA), onde p...