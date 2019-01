Vida Urbana João de Deus se torna réu em processo por abusos sexuais Ele responderá pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. TJ-GO também bloqueou R$ 50 milhões em bens do acusado

A juíza Rosângela Rodrigues Santos, da comarca de Abadiânia, aceitou nesta quarta-feira (9) a denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) contra João Teixeira de Faria, o João de Deus, de 77 anos. Com isso, o médium passou a responder pelos crimes de violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Esta é a primeira denúncia oferecida pelo MP-GO cont...