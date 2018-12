Vida Urbana João de Deus foi condecorado com medalha do Guardião do Estado de Goiás em 2014 Homenagem foi concedida pelo então governador Marconi Perillo

O médium João Teixeira de Faria, de 76 anos, o João de Deus, foi condecorado em 2014 com a Medalha do Guardião do Estado de Goiás. O decreto foi publicado em 24 de julho do corrente ano pelo então governador Marconi Perillo. Além dele, outras 34 autoridades civis e 47 militares também receberam a homenagem. De acordo com o decreto, a medalha é entregue para as "pe...