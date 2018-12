Vida Urbana João de Deus deve ser ouvido nos próximos dias, diz advogado Advogado do médium procurou a Delegacia de Investigações Criminais espontaneamente, segundo Polícia Civil e informou que ele deverá comparecer à delegacia nos próximos dias

O advogado do médium João de Deus, Alberto Toron procurou a Polícia Civil nesta segunda-feira (10) espontaneamente e informou que seu cliente deve se apresentar nos próximos dias para ser ouvido. A data, no entanto, não foi confirmada. Outras quatro mulheres que também afirmam terem sido vítimas do líder religioso devem prestar depoimentos esta semana. João de Deu...