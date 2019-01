Vida Urbana João de Deus deve ser ouvido nesta segunda-feira pela força-tarefa do MP O depoimento será Núcleo de Custódia, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia

Promotores da Força-tarefa do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) devem ouvir, nesta segunda-feira (14), João Teixeira de Faria, de 77 anos, o João de Deus. O depoimento está programado para às 14 horas no Núcleo de Custódia, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde o médium segue preso desde o último dia 16 de dezembro. Especial João de Deus: conheça a história do médium s...