Promotores devem ouvir na manhã desta terça-feira (22), João Teixeira de Faria, de 77 anos, o João de Deus. O depoimento está previsto para acontecer no Núcleo de Custódia, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde o médium nega todos os crimes e segue preso desde o mês passado.

Especial João de Deus: conheça a história do médium suspeito de abusar sexualmente de mulheres em Goiás

Os promotores devem fazer perguntas referente a terceira denúncia de cinco mulheres que procuraram o Ministério Público de Goiás (MP) e relataram que foram abusadas sexualmente na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. Após a oitiva, os promotores devem oferecer uma nova denúncia ainda nesta semana.

Na semana passada a força-tarefa do MP-GO ofereceu a segunda denúncia contra o médium. A representação engloba 13 casos, mas o médium irá responder somente por cinco, já que os outros oito prescreveram. No entanto, eles foram utilizados para dar sustentação na nova imputação.

Na nova denúncia, dos cinco casos, quatro são por estupro de vulnerável, sendo um continuado, e teriam ocorrido em atendimentos individuais. O quinto caso foi por violação sexual mediante fraude e teria acontecido em um acolhimento coletivo. Quatro vítimas são de Goiás e uma de São Paulo, sendo a mais nova com 19 e a mais velha com 47 anos, atualmente. Os promotores explicaram ainda que cada crime possui um tempo de prescrição e no caso do suspeito ter mais de 70 anos cai pela metade, João de Deus se enquadra neste quesito.

No final de dezembro do ano passado, o MP-GO protocolou uma denúncia contra o médium pelos crimes de violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Os casos aconteceram contra quatro mulheres entre os meses de abril e outubro de 2018. Algumas são de outros Estados.

Os promotores também afirmam que novas denúncias podem ser feitas de qualquer lugar do mundo, por meio do e-mail denuncias@mpgo.mp.br. Os relatos podem ser colhidos pelos MPs de cada localidade.