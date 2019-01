Vida Urbana João de Deus deve passar por nova avaliação médica nesta terça-feira Procedimento será realizado pela equipe de profissionais que trabalham no complexo

O médium João Teixeira de Faria, de 77 anos, o João de Deus, deve passar no final da manhã desta terça-feira (8), por uma nova avaliação médica. O procedimento será realizado pela equipe de profissionais que atuam no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. As informações são da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás (DGAP). A pasta ...