Vida Urbana João de Deus deixa prisão para ser ouvido no MP de Goiás Médium é acompanhado por um forte esquema de segurança

O médium João Teixeira de Faria, de 76 anos, o João de Deus, deixou na manhã desta quarta-feira (26) o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, para ser levado à sede do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), onde deverá prestar depoimento. Ele deixou o local sob forte esquema de segurança e não há previsão para o término da oitiva. Especial João de Deus: conheça a história do médium suspeito de abu...