Vida Urbana João de Deus completa uma semana preso em Goiás No último domingo (16), João Teixeira de Faria se entregou às autoridades policiais de Goiás, em área rural nas proximidades de Abadiânia, região central do estado. A prisão é preventiva, ou seja, sem prazo para terminar.

O médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, está preso em Aparecida de Goiânia por suspeita de crimes sexuais, há uma semana. No último domingo (16), ele se entregou às autoridades policiais de Goiás, em área rural nas proximidades de Abadiânia, região central do estado. A prisão é preventiva, ou seja, sem prazo para terminar. Especial João de Deus: conheça a história do médium suspeito de abu...