João de Deus é encaminhado para o Hugo após constatação de infecção

Atualizado às 19h46 A equipe médica que avaliou o estado de saúde do líder religioso João Teixeira de Faria, o João de Deus, nesta quarta-feira (2), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geraldo Magela, no Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia, identificou uma infecção e pediu a transferência do paciente para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). A lib...