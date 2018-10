Cidades Jequitibá de 15 metros cai em roda gigante no Parque Mutirama durante chuva na madrugada O tronco da árvore destruiu seis assentos do brinquedo e danificou uma cerca de proteção

Uma árvore dentro do Parque Mutirama caiu durante a chuva da madrugada desta sexta-feira (19) e danificou uma roda gigante, no setor Central, em Goiânia. Apesar do estrago, não houve feridos, pois o local está fechado desde julho de 2017, quando houve um acidente no brinquedo Twister. O tronco da Jequitibá, de aproximadamente sete metros de altura, destruiu seis assentos d...