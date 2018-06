Cidades Jejum intermitente '24 por 24' horas mostra aumento de risco de diabete, aponta pesquisa Diminuição da resposta à insulina foi um dos efeitos negativos do protocolo com 24 horas de jejum e 24 de alimentação

Pesquisa do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP constatou efeitos negativos no organismo de ratos tratados com um protocolo de jejum intermitente, em que os animais ficaram 24 horas sem comer e 24 horas com alimentação à vontade, pelo período de três meses. Ao final do experimento, apesar de os animais tratados com o protocolo apresentarem peso menor comparado a...