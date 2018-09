Cidades Jacaré é flagrado em posição curiosa, em Lagoa Santa De acordo com especialista, essa espécie não é tão comum na região, muito menos nessa posição

Um Jacaré do Papo Amarelo foi flagrado em uma posição inusitada rio Aporé, Lagoa Santa, na região sul de Goiás. O vídeo, feito pelo arqueólogo goiano Danilo Curado, de 33 anos, no último sábado (8), mostra o animal submerso, em pé, com as patas traseiras apoiadas em uma pedra no fundo do rio. Ao POPULAR, Danilo contou que, a princípio, pensou que se tratava de um ...