Cidades Jóquei convoca novas eleições Clube mais tradicional de Goiânia deve eleger diretoria para o biênio 2019/2020 no próximo dia 30. Até agora não há chapa registrada e prazo máximo vai até o dia 15 deste mês

Os 1.643 sócios remidos proprietários do Jóquei Clube de Goiás poderão eleger a nova diretoria da entidade no próximo dia 30. O clube sofre grande crise administrativa e financeira há pelo menos seis anos e no ano passado chegou a negociar a venda da sua sede, entre a Rua 3 e a Avenida Anhanguera, para o pagamento da dívida que está em torno de R$ 41 milhões e ainda a const...