Cidades Já são cinco os corpos encontrados em Aparecida de Goiânia nesta semana O mais recente, localizado na tarde desta quarta-feira (8), no Setor Colina Azul, estava em avançado estado de decomposição. Polícia investiga os registros

Um corpo foi encontrado na tarde desta quarta-feira (8), no Setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) está no local para apurar o caso. O corpo apresenta estado de decomposição avançado e, até o momento, não há identificação. Este é um dos cinco registros do tipo nesta semana. Na manhã desta quarta-feira, já havia ...