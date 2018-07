Cidades ‘Já procuramos a polícia e queremos saber se ele está bem’, diz irmã de DJ desaparecido em Goiânia Italo dos Santos foi visto pela última vez no domingo (1º) e a família faz campanha nas redes sociais em busca de informações para poder encontrá-lo

A família do DJ Italo dos Santos, conhecido como Italo Armani, de 23 anos, procurou a polícia para registrar o desaparecimento do jovem, que saiu de casa no último domingo (1º), no setor Negrão de Lima, em Goiânia, no dia do seu aniversário, e não voltou mais para casa. “A gente só pensa em saber se ele está bem. Assim que completaram as 24 horas de desaparecimento, nós já...