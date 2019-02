Vida Urbana Ivana Farina é eleita representante do MP de Goiás no Conselho Nacional de Justiça Promotora teve 208 votos na eleição realizada nesta sexta-feira (8) em Goiânia

Atualizada às 19h Em votação realizada no Ministério Público Estadual de Goiás (MP-GO) elegeu, nesta sexta-feira (8), a procuradora Ivana Farina Navarrete Pena para representante de Goiás no Conselho Nacional de Justiça, referente ao biênio 2019-2020. Ela obteve 208 votos e foi seguida pelo promotor Carlos Vinícius Alves Ribeiro com 158 votos. Foram registradas...