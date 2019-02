Vida Urbana Itamaraty fará reunião para tratar sobre caso Sabrina Bittencourt Morte de ativista, que teria suicidado no sábado, foi informado no fim de semana pelo grupo Vítimas Unidas e por um filho dela

A morte da ativista Sabrina Bittencourt, que teria suicidado no sábado (2), em Barcelona, conforme informou em nota oficial o grupo Vítimas Unidas e seu filho, Gabriel Baum, ainda está cercada de mistério. Um dia após dizer que a mãe tinha morrido na Espanha, Gabriel afirmou em seu perfil no Facebook que a ativista tirou a própria vida no Líbano. O POPULAR entrou em c...