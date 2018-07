Cidades Irmãos são baleados na frente dos filhos em tentativa de latrocínio em Goiânia Vítimas voltavam de uma festa infantil quando foram abordados pelos suspeitos

Atualizada em 19/07 às 9h42. Dois irmãos foram baleados na frente dos próprios filhos durante uma tentativa de latrocínio, na noite desta quarta-feira (18), no setor Vale dos Sonhos, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam voltando com as crianças de uma festa infantil a pé. Na porta da residência, eles foram abordados por dois criminosos que anunciara...