Irmãos adolescentes morrem afogados no Rio dos Bois, em Vicentinópolis

O casal de irmãos Gleiciene Oliveira, 16 anos, e Marcos Rodrigues, 14, morreram afogados na tarde deste domingo (12) no Rio dos Bois, município de Vicentinópolis, no sul de Goiás. Os dois foram arrastados pela correnteza. O Corpo de Bombeiros de Itumbiara foi acionado e localizou por volta das 20 horas deste domingo (12) o corpo da adolescente. Já o do rapaz foi encontrado n...