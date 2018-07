Cidades Irmão morre e outro fica ferido após discussão em distribuidora de bebidas, em Goiânia De acordo com a Polícia Civil, após desentendimento, homens foram perseguidos e agredidos com golpes de arma branca de grande porte. Uma das vítimas morreu no local

Um homem morreu e outro ficou ferido após uma briga ocorrida em uma distribuidora de bebidas na Avenida Sergipe, no Setor Campinas, na capital, no início da madrugada deste sábado (28). De acordo com a Polícia Civil de Goiás, os dois eram irmãos e, após um desentendimento, teriam sido agredidos por outros indivíduos que estavam presentes no local. Segundo a corp...