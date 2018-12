O prefeito Iris Rezende (MDB) desabafou em relação a falta de recursos federais para os municípios, citando como exemplo a sua gestão em Goiânia. Apesar de receber um empréstimo de R$ 115 milhões na tarde desta terça-feira (18) para a realização de obras, em convênio com a Caixa, Iris aproveitou a presença do ministro das Cidades, o goiano Alexandre Baldy, para ressaltar que até então não tinha havido qualquer repasse de verba da União, mesmo com a promessa dada pessoalmente pelo presidente Michel Temer (MDB).

Em sua fala, dentro de seu gabinete e na presença de diversos secretários e funcionários do ministério, o prefeito revelou que chegou a dizer a Temer que Goiânia merece mais respeito. O interesse de Iris era de que a capital recebesse verbas de programas federais sem a necessidade de contrapartida, além de facilidade nas condições impostas para a realização de investimentos. Ele lembrou que durante a retomada das obras do BRT Norte-Sul ficou muitos meses negociando para que a União voltasse a pagar sua parte no financiamento.

Alexandre Baldy, em resposta, disse que o problema dos atrasos nas obras não era do governo federal, já que as licitações são de responsabilidade dos municípios. O ministro disse ainda que seu papel foi de resolver os entraves criados, mesmo que em gestões anteriores e que, por isso, conseguiu o empréstimo para Goiânia em que a primeira parcela deve chegar ainda nesta semana, de R$ 35 milhões. Ao saber que essa parcela chegaria rapidamente, Iris encerrou o discurso e assinou o contrato. Ele e Baldy se abraçaram e amenizaram o embate durante entrevista coletiva.

Confira o desabafo de Iris em vídeo: