Cidades IPTU: sugestão boa para poucos Fieg e SecoviGoiás se posicionam favoráveis à adoção de uma alíquota única para calcular imposto, mas estudo de secretaria mostra que isso seria ruim para a maioria dos donos de imóveis

A discussão sobre como serão as novas alíquotas e o modelo de cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU-ITU) de Goiânia enfrenta, agora, um novo tópico, encampado pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) e pelo o Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias (SecoviGoiás), que defendem a adoção de uma alíquota única para todos os imóveis, indepe...