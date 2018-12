Vida Urbana IPTU aumenta 4,39% em 2019 em Goiânia Valor se refere à correção inflacionária e é aplicado na planta de valores imobiliários para cálculo em Goiânia. Reajuste também vale para ITU, ISTI e ainda outras taxas municipais

Os contribuintes municipais de Goiânia vão pagar tributos, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Territorial Urbano (ITU) e Imposto Sobre Transmissão de Imóveis, Inter Vivos, por Ato Oneroso (ISTI), 4,39% mais caros em 2019. O valor foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na última semana e se refere à variação do Índice de Preços ao Co...