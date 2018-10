Cidades Iphac oferece 43 vagas de estágio remunerado em Goiânia As ofertas são para estudantes das áreas de Publicidade e Propaganda, Marketing, Gestão Comercial e Administração

O Iphac - Instituto Promover faz seleção de estudantes para 43 vagas de estágio com remuneração em Goiânia, abrangendo as áreas de Publicidade e Propaganda, Marketing, Gestão Comercial e Administração, além de uma vaga para o departamento de Recursos Humanos. Os estudantes que queiram aproveitar a oportunidade precisam se cadastrar no site www.iphacestagios.org.br e aguardar conta...