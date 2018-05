Cidades Ipasgo volta a limitar exames por laboratórios e usuários reclamam na capital Instituto adota novamente medida que restringe serviço

O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) tem atuado com uma cota semanal de exames, desde o dia 27 de abril, alvo de críticas por parte dos usuários do plano de saúde. Nas páginas oficiais do Ipasgo nas redes sociais há o registro de queixas de pessoas que aguardaram em jejum para realizar a análise, sem obter êxito, até usuários id...