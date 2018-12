Cidades Investimento em bolsa de jovem suspeita de fraude em Goiás foi de R$ 89 mil Valor, que pode ter que ser ressarcido caso seja confirmada má fé, é referente ao benefício recebido pela estudante de Medicina por 28 meses

A aluna do curso de medicina da Faculdade Alfredo Nasser Inddira Rodrigues Barbosa, que foi beneficiada com descontos nas mensalidades por 28 meses, poderá ter que devolver R$ 89,8 mil aos cofres públicos estaduais. A reportagem não conseguiu contato com a estudante, mas segundo informações da Organização das Voluntária de Goiás (OVG), o processo está sendo analisado...