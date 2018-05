Cidades Investigado, médico pede exoneração do TJ-GO Ricardo Paes Sandre era diretor do Centro de Saúde do Tribunal e é suspeito pelos crimes de assédio moral e sexual e abuso de poder

Depois do Ministério Público de Goiás (MP-GO) instaurar um inquérito civil público para apurar denúncias contra o médico ginecologista Ricardo Paes Sandre, o profissional pediu exoneração do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). Ele é suspeito de praticar os crimes de assédio moral e sexual e abuso de poder enquanto exercia a função de diretor do Centro de S...