Cidades Investigações sobre a morte de empresária em Aparecida de Goiânia devem ser concluídas nesta sexta Mulher foi baleada na cabeça durante assalto ao abaixar para pegar o filho, que estava chorando. Latrocínio ocorreu na casa da família, no Buriti Sereno Park

O delegado Diogo Barreira, do 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, espera concluir ainda nesta sexta-feira (5) as investigações do assassinato da empresária Shirley da Silva Gonçalves, de 34 anos, ocorrida na noite da última quarta-feira (3), no Setor Buriti Sereno Park, na mesma cidade. Ele está trabalhando com três linhas de possibilidades, sendo que uma delas envolve o cozinhe...