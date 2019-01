Vida Urbana Investigações do Caso Marielle estão perto de um desfecho, diz Witzel “Talvez até o final do mês”, disse o governador do Rio

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse hoje (12) que as investigações dos homicídios da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco (PSOL), e do seu motorista Anderson Gomes, estão próximas de um desfecho. Ambos assassinados em 14 de março de 2018, na região central do Rio, quando o carro em que estavam foi alvejado por criminosos. "Talvez isso aconte...