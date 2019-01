Vida Urbana Investigações de crimes contra mulher crescem em Goiás Aumento de inquéritos de violência contra a mulher instaurados em 2018 em Goiânia é visto por delegadas da área como reflexo da conscientização sobre direitos

O número de investigações abertas para apurar casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres e de crimes sexuais em Goiânia aumentou em 2018. Antes mesmo do fim de dezembro, as duas unidades da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) na capital, localizadas nas Regiões Central e Noroeste da cidade, contabilizavam a abertura de 2.611 inquérito...