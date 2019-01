Vida Urbana Investigação mostra que deputada sofreu tentativa de latrocínio, diz Witzel Martha Rocha teve o carro atacado a tiros por bandidos no Rio

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou hoje (16) que as investigações da Polícia Civil indicam que o atentado contra a deputada Martha Rocha (PDT-RJ), ocorrido no último domingo (13), no Rio, foi uma tentativa de latrocínio. O crime ocorreu no bairro da Pena. Delegada, Marta, de 59 anos, foi chefe da Polícia Civil do Rio. A declaração foi fe...