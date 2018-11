Cidades Investigação do caso Marielle está num 'labirinto', diz Anistia Internacional Já se passaram oito meses do assassinato da vereadora e de seu motorista, Anderson Gomes

No dia em que se completam oito meses do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista, Anderson Gomes, a Anistia Internacional afirmou que as investigações da polícia se encontram num "labirinto", uma vez que não há informações fechadas ainda sobre o(s) mandante(s) e a motivação do crime, o(s) executor(es) e a arma e o carro usados pelos assassinos. A...