Vida Urbana Investigação aponta participação de PMs em homicídios Testemunhas, interceptações e sinais de celular foram usadas em operação do MP e da PF que prendeu cinco policiais militares

Policiais militares de Goiás são suspeitos de participar de um grupo de extermínio com atuação em Caldas Novas, Santo Antônio do Descoberto e Alto Paraíso. A organização estaria envolvida com desaparecimentos, ocultações de cadáver e confrontos forjados, além de corrupção. Nesta terça, três praças e dois oficiais foram alvos de mandados de prisão temporária por 30 dias. Ta...