Interno morto era bisneto de capoeirista

Um dos nove mortos no incêndio do Centro de Internação Provisória (CIP), no Jardim Europa, na última sexta-feira (25), é bisneto de um dos capoeiristas mais renomados do Brasil, Manoel dos Reis Machado, conhecido como Mestre Bimba. Lucas Ranyel Lopes, de 16 anos, estava internado por latrocínio há seis meses e tinha um bom relacionamento com os funcionários da unidade. A m...