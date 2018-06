Cidades Interno morto em incêndio no CIP é suspeito de participação em homicídio em Goiânia Adolescente foi um dos dez jovens que morreu no último dia 25 de maio

Um dos internos mortos no incêndio no Centro de Internação Provisória (CIP) no mês passado, em Goiânia, é suspeito de participação no homicídio de Joilson Diniz Santos. O crime ocorreu em novembro de 2017. O irmão do adolescente também é suspeito do homicídio. O corpo de Joilson foi encontrado dentro de uma fossa séptica. Mais detalhes do caso serão apresentados, na man...