Cidades Interno ferido no incêndio em comunidade terapêutica segue na UTI do Hugol, em Goiânia Sobrevivente da tentativa de fuga na Comunidade Terapêutica Beth Shalon, José Charles dos Santos, de 24 anos, respira com a ajuda de aparelhos

O interno ferido durante incêndio na Comunidade Terapêutica Beth Shalon, em Aparecida de Goiânia, José Charles dos Santos, de 24 anos, segue internado na UTI do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Com queimaduras no tronco e em membros superiores, ele está respirando com ajuda de aparelhos. A comunidade contava com 32 pes...