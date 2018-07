Cidades Internado em Cais, idoso com aneurisma aguarda transferência para hospital em Goiânia Segundo nota da Secretaria Municipal de Saúde, Pedro Joaquim da Silva de 72 anos está priorizado no sistema de buscas da regulação, mas não informou uma data

Diagnosticado com aneurisma da aorta abdominal e internado no Cais do Bairro Goiá desde a última quarta-feira (27), o barbeiro Pedro Joaquim da Silva, de 72 anos, aguarda transferência para o Hospital das Clínicas ou para o Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG). A família entrou com mandado de segurança junto ao Ministério Público do Estado de Goiás (...