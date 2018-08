Cidades Intermídias 2018 debaterá fake news e empreendedorismo criativo Congresso será realizado nos dias 24 e 25 de agosto, no shopping Passeio das Águas, em Goiânia

O congresso de comunicação Intermídias chega à 8ª edição em 2018 e terá em sua programação 12 atividades com mais de 20 debatedores. O evento será realizado no shopping Passeio das Águas, em Goiânia, nos dias 24 (sexta-feira) e 25 de agosto (sábado). Segundo os organizadores do congresso, a edição deste ano "promete ainda mais ousadia". Assuntos como economia disrup...