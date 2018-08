Cidades Interiorização levará venezuelanos a São Paulo, Paraíba e Amazonas Dos 260 imigrantes que serão interiorizados esta semana, uma parte embarcará às 8h de amanhã com destino a João Pessoa (PB), Manaus (AM) e São Paulo

A sexta etapa do programa de interiorização dos imigrantes venezuelanos abrigados no estado de Roraima terá início amanhã (28). Dos 260 imigrantes que serão interiorizados esta semana, uma parte embarcará às 8h de amanhã com destino a João Pessoa (PB), Manaus (AM) e São Paulo. Os outros venezuelanos que aceitaram a transferência sairão de Boa Vi...