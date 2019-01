Vida Urbana Interesse por armas cresce, mas preço assusta Comércio diz que clientes aguardavam decreto assinado por Bolsonaro

Em lojas de armas, proprietários relatam aumento de interesse das pessoas pelo equipamento nas últimas semanas, mas não de venda: estavam todas esperando o decreto assinado nesta terça-feira, 15, pelo presidente Jair Bolsonaro. "O cliente quer comprar já com as novas medidas", disse na terça Nilton Oliveira, dono de uma loja no centro de São Paulo, que não vendeu...