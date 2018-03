Interdição total da Marginal Botafogo será discutida por Comissão de Obras nesta terça-feira (13)

A Comissão de Obras da Câmara Municipal de Goiânia vai discutir, nesta terça-feira (13), a interdição total da Marginal Botafogo. O requerimento foi feito pela vereadora Sabrina Garcez (PMB) na última quinta-feira (8). O presidente da Comissão, Elias Vaz (PSB), defende que as autoridades precisam ser ágeis para evitar “que alguma tragédia aconteça”.

Na semana passada, a parlamentar e o vereador Gustavo Cruvinel (PV) participaram de uma audiência pública para discutir a situação da via. Na ocasião, engenheiros e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO) também condenaram a Marginal.

“As interdições semanais são paliativas e não vão evitar que problemas mais graves aconteçam. O mais importante é a população voltar a ter segurança utilizando a Marginal, que é a principal via de escoamento e trânsito de Goiânia", afirma a Sabrina Garcez.

Velocidade reduzida

A redução de velocidade na Marginal Botafogo, de 80km/h para 60km/h, causou congestionamento na manhã desta segunda-feira (12) no sentido Norte-Sul. A partir de hoje, motoristas que desrespeitarem a velocidade serão multados. Além disso, a partir de hoje só será permitido transitar na pista da direita. O trânsito de caminhões e ônibus também está proibido no trecho da ponte do Cepal do Setor Sul à Avenida Goiás Norte.