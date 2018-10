Cidades Interdição na Marginal Botafogo, em Goiânia, causa congestionamento Seinfra afirma que trabalho estava previsto no cronograma de obras

Atualizada às 17:30h Quem passa pela Avenida Marginal Botafogo na tarde desta segunda-feira (29) encontra um longo congestionamento. Dois reparos estão sendo feitos ao longo da via sentido Setor Pedro Ludovico. A interdição faz parte do cronograma de obras do canal. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), as equipes estão trabalhando ...