Vida Urbana Interdição é parcial na Avenida Igualdade, em Aparecida de Goiânia Duas quadras tiveram serviço iniciado. Uma delas está com os trabalhos concluídos

A Saneago iniciou nesta segunda-feira (21), conforme adiantado pelo POPULAR no último sábado, as obras de instalação da rede de esgoto na Avenida Igualdade, no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Os trabalhos desta segunda-feira concentraram na quadra 83 da via. Este trecho foi concluído. De acordo com a empresa, na quadra 84, por tratar-se de uma área...